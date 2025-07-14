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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٨ ص

إيران والسعودية تنعقدان أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي

إيران والسعودية تنعقدان أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، يُعقد أول اجتماع افتراضي لصندوق الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي؛ التكامل الاقتصادي في ظل الاستثمار الذكي."

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك في هذا الاجتماع نخبة من أبرز الشخصيات الاقتصادية من كلا البلدين، ما يجعله فرصة قيّمة لتبادل الآراء، وبناء شبكات التعاون، وبدء شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، من تجّار ومصدّرين ومنتجين وباحثين.

المتحدثون في الاجتماع:

الدكتور محمدعلي دهقان دهنوي – نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية

الدكتور عبدالامير ربيهاوي – المدير العام لدائرة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية

الدكتور عبدالله المطيري – المدير التنفيذي لشركتي Business Layer Trading و Alpha Alawla

سلمان العطاوي – المدير التنفيذي للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض

إيران والسعودية تنعقدان أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي

أمين عام الاجتماع:

الدكتور حامد حريرفروش – دكتوراه في العلاقات الدولية

وسيعقد هذا اللقاء التخصصي يوم الأربعاء 16 يوليو، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت إيران.

ويُمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط المخصّص لذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1960554
جواد ماستری فراهانی

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