الرئيس الإيراني يفتتح مصنع كهنوج للتيتانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتُتح مصنع التيتانيوم في كهنوج صباح الخميس في حفل حضره وزير الصناعة والتجارة، وعقد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس.

وفي الحفل الذي أُقيم في كهنوج بحضور وزير الصناعة، ومحافظ كرمان، وعدد من المسؤولين المحليين، قال ممثل أهالي كهنوج، وفارياب، وقلعه غنج، وجزموريان، ومنوجان، ورودبار جنوب في مجلس الشورى الإسلامي: "تمتلك كهنوج احتياطيات ضخمة من التيتانيوم، وكان إنشاء مصنع التيتانيوم أحد أحلام أهالي كهنوج".

واعتبر منصور شكراللهي أن بيع الخام آفة على اقتصاد البلاد، وقال: "بيع الخام يوفر دخلًا مؤقتًا، لكنه غير مستدام ويضيع فرصة ذهبية لتحقيق دخل مستدام".

صرح شكراللهي قائلاً: "نظرًا لموقعنا الحساس، يجب استكمال طاقة هذا المنجم".

وأضاف النائب الايراني: "يجب الاستفادة من الطاقات المحلية في قضاء كهنوج لتوفير فرص عمل مستدامة في هذه المنطقة".

يُذكر أن مصنع كهنوج للتيتانيوم، باستثمارات بلغت 30 الف مليار ريال(حوالي ۳۷میليون دولار)، وبطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف طن من التيتانيوم، قد وفّر فرص عمل لـ 400 شخص.

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