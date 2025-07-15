يبدأ اليوم النشاط التجريبي لمقر تسهيل الاقتصاد الرقمي

وفقًا لمراسل وكالة مهر، قال أمير سياح، خلال مؤتمر "الإنترنت، مستقبل إيران" الذي عُقد صباح اليوم في وزارة الاتصالات، بالتزامن مع تسارع التغيرات التكنولوجية وتوسع آثارها في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي: "سيتم اليوم دراسة قضية الاقتصاد الرقمي وإبلاغها وإقرارها في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وبذلك، يمكن القول إن النشاط التجريبي لمركز تسهيل الاقتصاد الرقمي سيبدأ اليوم".

وأضاف: "يسعى مركز تسهيل الاقتصاد الرقمي إلى حل مشاكل مثل الإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومن أولى مخرجات هذا المركز فتح IP بعض الشركات".

وأضاف صياح: "يجب أن نعمل بتعاون أكبر بين مختلف القطاعات لحل المشكلات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه البلاد. وبالطبع، يجري تنفيذ برامج مهمة، من شأنها، في حال إقرارها، أن تُحدث تطورات إيجابية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي".

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