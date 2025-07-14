الرئيس الايراني يؤكد الثبات على نهج شهداء العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الرئيس مسعود بزشكيان مراسم إحياء ذكرى شهداء الشرطة والأمن في الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني.

وقدم الرئيس تعازيه لأسر الشهداء، وأشاد بمكانة هؤلاء الشهداء الأبرار.

كما أكد بزشكيان على ثبات نهج الشهداء.