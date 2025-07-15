البرلمان الایرانی یعقد جلستین علنية ومغلقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها عُقدت الجلسة العلنية اليوم (الثلاثاء 15 يوليو/تموز) برئاسة محمد باقر قاليباف. وكان البرلمان قد عقد جلسة مغلقة بحضور وزير الأمن.

وكان جدول أعمال جلسة البرلمان العلنية اليوم هو كما يلي:

الاستماع إلى تقرير وزير الداخلية حول التدابير والإجراءات المتخذة خلال وبعد عدوان النظام الصهيوني على البلاد، في إطار أنشطة مجموعة عمل الأمن العام المعنية بأمن المجتمع في الجوانب القضائية والصحية والاجتماعية.

تقرير لجنة الهندسة المدنية حول دراسة مشاكل نشطاء أسطول نقل البضائع البري.

تقرير لجنة الهندسة المدنية حول مشروع قانون الوثيقة الإضافية أو البروتوكول المعدل لاتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا.

تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حول مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج.

/انتهى/