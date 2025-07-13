قاليباف يهنئ فريقي ايران للمصارعة الرومانية والحرة بفوزهما ببطولة آسيا للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، في رسالة، فريقي المصارعة الرومانية والحرة بفوزهما ببطولة آسيا للشباب.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أثار الفوز الكبير الذي حققه فريقا المصارعة اليونانية الرومانية والحرة في بطولة آسيا للشباب في بيشكيك، قيرغيزستان، على يد أبطال وطننا الحبيب، الفرحة والفخر.

إن أبناء إيران الإسلامية الشرفاء، بإظهارهم حماسهم وقدراتهم ومهاراتهم الأصيلة في ساحة القارة العريقة، بالإضافة إلى خلق الفخر، وعدوا بمستقبل مشرق بالاعتماد على فضل الله وجهودهم الذاتية.

لن نسمح للأعداء بإلحاق الضرر بالبلاد اقتصاديًا. أهنئ الشعب الإيراني الكريم، والرياضيين والمدربين ورؤساء المنتخبات الوطنية وعائلاتهم، على هذه الانتصارات القيّمة، وأدعو الله بالتوفيق والسداد لجميع شباب المستقبل في البلاد.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي