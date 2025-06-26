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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص

ايران تفوز على صربيا في دوري الامم بالكرة الطائرة

ايران تفوز على صربيا في دوري الامم بالكرة الطائرة

حقق المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الفوز على نظيره الصربي في أولى مبارياته ضمن الأسبوع الثاني من بطولة دوري الأمم 2025.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري الأمم 2025 ، انطلقت الأربعاء ، في اطار ثلاث مجموعات، باستضافة مدن بورغاس اليابانية، وشيكاغو الأمريكية، وبلغراد عاصمة صربيا.

وفي أولى مبارياتها هذا الأسبوع في بلغراد، واجهت ايران ، صربيا مستضيفة هذه المجموعة، وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة 3-1 بكل جدارة، محققة فوزها الثاني في هذه البطولة، ومتقدمة خمسة مراكز على الأقل في ترتيب المنتخبات.

فازت ايران في الاشواط الاول والثاني والرابع بنتائج 25-21 و 25-19 و 25-23 على التوالي فيما خسرت الشوط الثالث بنتيجة 23-25 .

وبهذا الفوز حصد المنتخب الإيراني 10.25 نقطة في التصنيف العالمي ليصعد إلى المركز الرابع عشر.

وسيواجه المنتخب الإيراني نظيره الأرجنتيني في مباراته الثانية ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم ، في الساعة السادسة مساءً يوم غد الجمعة .

/انتهى/

رمز الخبر 1959940
شیرین سماره

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