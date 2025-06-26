ايران تفوز على صربيا في دوري الامم بالكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري الأمم 2025 ، انطلقت الأربعاء ، في اطار ثلاث مجموعات، باستضافة مدن بورغاس اليابانية، وشيكاغو الأمريكية، وبلغراد عاصمة صربيا.

وفي أولى مبارياتها هذا الأسبوع في بلغراد، واجهت ايران ، صربيا مستضيفة هذه المجموعة، وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة 3-1 بكل جدارة، محققة فوزها الثاني في هذه البطولة، ومتقدمة خمسة مراكز على الأقل في ترتيب المنتخبات.

فازت ايران في الاشواط الاول والثاني والرابع بنتائج 25-21 و 25-19 و 25-23 على التوالي فيما خسرت الشوط الثالث بنتيجة 23-25 .

وبهذا الفوز حصد المنتخب الإيراني 10.25 نقطة في التصنيف العالمي ليصعد إلى المركز الرابع عشر.

وسيواجه المنتخب الإيراني نظيره الأرجنتيني في مباراته الثانية ضمن الأسبوع الثاني من دوري الأمم ، في الساعة السادسة مساءً يوم غد الجمعة .

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