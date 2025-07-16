وزير الخارجية الايراني ونظيره الصيني يتشاوران بشأن القضايا الثنائية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، الذي يزور الصين على رأس وفد رسمي لحضور الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، مع وانغ يي، أمين لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم ووزير الخارجية الصيني، صباح اليوم الأربعاء. وناقش وزيرا خارجية إيران والصين وتبادلا وجهات النظر حول مختلف الجوانب المهمة للعلاقات الثنائية، واستعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للاستضافة الجيدة والعقد الناجح للاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك للمواقف الواضحة لنظيره الصيني، بصفته الرئيس الحالي لهذه المنظمة، في إدانة اعتداءات النظامين الإسرائيلي والأمريكي بشدة على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين واللوائح الدولية.

استذكر وزير خارجية بلادنا العلاقات العريقة بين الحضارتين العظيمتين، إيران والصين، مؤكدًا حرص حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين.

كما شكر عراقجي الصين على مواقفها المبدئية والبناءة والفعالة في المحافل الدولية، وخاصةً في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وخاصةً العمل الخطير الذي قام به المعتدون بمهاجمة المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

وابلغ نظيره الصيني احدث التطورات التي أعقبت هذه الاعتداءات ووقف الصراع، مؤكدًا على مسؤولية مجلس الأمن وجميع الحكومات في الوفاء بواجباتها في صون السلام والأمن في المنطقة والعالم.

كما أشاد وزير الخارجية الصيني بدوره، بحسن نوايا إيران ونهجها المسؤول والذكي في منع تصعيد التوتر والصراع في المنطقة، مؤكدًا موقف الصين الثابت في دعم وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي، وأوضح أن موقف الصين المبدئي هو معارضة البلطجة والأحادية واستخدام القوة، ودعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا والنزاعات.

كما أكد على مواصلة الجهود والمشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، وأعلن استعداد الصين لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد في المحافل الدولية، وخاصة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

خلال الاجتماع، استعرض وزيرا الخارجية الإيراني والصيني آخر مستجدات تنفيذ الاتفاقيات وخطط التعاون المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وناقشا الفرص والإمكانات لتطوير العلاقات، لا سيما من خلال الاستفادة من رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون ومشاركة إيران الفعالة في فعاليات المنظمة المقبلة.

هذا ووصل عراقجي إلى تيانجين مساء الاثنين لحضور الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

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