الصين ترد على طلب عراقجي: منظمة شنغهاي للتعاون مستعدة لاستعادة السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سبوتنيك، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استعدادها للعمل مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لإيجاد حل سياسي وتسريع استعادة السلام في الشرق الأوسط.

ويوم الثلاثاء، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منظمة شنغهاي للتعاون إلى التحقيق العاجل في العدوان الإسرائيلي على إيران وتقديم الدعم السياسي لطهران عقب الحرب المفروضة.

ورداً على سؤال حول طلب طهران من منظمة شنغهاي للتعاون، صرحت وزارة الخارجية الصينية: "تربط صداقة راسخة وتقليدية بين شعبي الصين وإيران. والصين ملتزمة بالحفاظ على التعاون الودي مع إيران بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويوفر عناصر إيجابية تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وذكر جزء آخر من البيان: "تُذكّر وزارة الخارجية الصينية بأن الوضع في المنطقة لا يزال معقداً وحساساً. والصين مستعدة للعمل مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون والمجتمع الدولي لإحلال السلام، وإيجاد حل سياسي، واستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على وجه السرعة. عمل يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي".

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