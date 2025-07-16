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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٠ م

رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى يلتقي عائلة الشهيد اللواء سلامي

رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى يلتقي عائلة الشهيد اللواء سلامي

واصل رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى لقاءاته مع عوائل شهداء حرب الـ12 يوماً التي فرضها الكيان الصهيوني، والتقى مع عائلة الشهيد الجنرال حسين سلامي وتحدث معهم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال سعيد أوحدي، نائب رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، في لقاء مع عائلة الشهيد الجنرال حسين سلامي: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

وفي تفسيره لهذه الآية، أشار إلى: إذن الشهداء أحياء حاضرون، لكننا منشغلون بحياتنا المادية ولا ندرك أن الشهداء يراقبوننا في عالم المعنى.

أوضح أوحدي، مُشيرًا إلى أنه سُئل عمّا وهب الله للشهيد، قائلاً: في البداية، مُنح الشهيد منزلة الشفاعة، وسيكون الشهيد شفيعًا لأهله قبل كل شيء، ثم، ولأن الشهداء ساروا على نهج سيد الشهداء (عليه السلام) وأحبوه، فقد بُشِّروا برؤيته حتمًا، ومع أن الشهيد حيّ، إلا أنه يتمتع أيضًا بمنزلة الشفاعة، وسيُوفق أيضًا للقاء الإمام الحسين (عليه السلام)، وهو ما يُهمّ الناس جميعًا.

وحضر اللقاء أيضًا عباس علي رضائي، المدير العام لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى في طهران الكبرى، ومهدي محمدي، المستشار والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام ورئيس الإدارة العامة للشؤون الدولية في مؤسسة الشهيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1960645
یاسر المصری

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