الاحتلال يستهدف خيام النازحين ومواقع توزيع المساعدات!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق ما أفادت به المصادر الفلسطينية، فقد استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس، بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية.

كما استهدفت الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم طفل، وسيدة حامل، وخمسة أطفال، بحسب طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وفي منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت خيمة نازحين قرب صالة زهرة الربيع، مما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال، إلى جانب إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

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