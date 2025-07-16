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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٠٩ م

الاحتلال يستهدف خيام النازحين ومواقع توزيع المساعدات!

الاحتلال يستهدف خيام النازحين ومواقع توزيع المساعدات!

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مجازر جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف مباشر لخيام النازحين ومناطق انتظار المساعدات الإنسانية جنوب ووسط القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق ما أفادت به المصادر الفلسطينية، فقد استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس، بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية.

كما استهدفت الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم طفل، وسيدة حامل، وخمسة أطفال، بحسب طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وفي منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت خيمة نازحين قرب صالة زهرة الربيع، مما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال، إلى جانب إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960650

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