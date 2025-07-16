منظمة العفو الدولية: عدم تعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خيانة للفلسطينيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء لمناقشة تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات على الكيان، ولكن لم يتم الاتفاق على أي من التدابير المقترحة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة أو حظر الأسلحة أو قيود التأشيرات.

وأكدت كالامار أن الدول الأوروبية أضاعت فرصة حيوية لاتخاذ موقف حاسم ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وحافظت على "نظام الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

وأضافت: "لقد سجلت هذه اللحظة باعتبارها واحدة من أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

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