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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ ص

منظمة العفو الدولية: عدم تعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خيانة للفلسطينيين

منظمة العفو الدولية: عدم تعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خيانة للفلسطينيين

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار في بيان يوم الثلاثاء: "إن رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل هو خيانة قاسية وغير قانونية لرؤية الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي والنضال ضد النهج الاستبدادي وقانون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان للفلسطينيين".

أفادت وكالة مهر للأنباء، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء لمناقشة تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات على الكيان، ولكن لم يتم الاتفاق على أي من التدابير المقترحة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة أو حظر الأسلحة أو قيود التأشيرات.

وأكدت كالامار أن الدول الأوروبية أضاعت فرصة حيوية لاتخاذ موقف حاسم ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وحافظت على "نظام الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

وأضافت: "لقد سجلت هذه اللحظة باعتبارها واحدة من أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

/انتهى/

رمز الخبر 1960624
یاسر المصری

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