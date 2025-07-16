سريع: قواتنا المسلحة نفذت عملية عسكرية مزدوجة استهدفت النقب وأم الرشراش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل، أوضح سريع، أنّ العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائراتٍ مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفاً عسكريّاً مهماً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى، ميناء أمّ الرشراش في فلسطين المحتلة.

كما لفت سريع إلى أنّ العملية، حقّقت أهدافها بنجاح، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وختم العميد سريع بالتأكيد على أن "اليمن يؤدي دوره، بحسب إمكاناته، في رفض العدوان والحصار على غزة، ورفض المساس بأي بلد عربي أو إسلامي".

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