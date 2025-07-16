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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٣٥ م

ميناء إيلات في الأراضي المحتلة يُشَلّ بشكل تام

ميناء إيلات في الأراضي المحتلة يُشَلّ بشكل تام

أدت الهجمات الناجحة التي شنتها القوات المسلحة اليمنية منذ بدء الحرب على غزة إلى شل ميناء إيلات في الأراضي المحتلة بشكل كامل.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة المسيرة، أعلن مسؤولون إسرائيليون تعليق جميع أنشطة الموانئ في المنطقة بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة اليمنية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في إيلات، أن أنشطة ميناء إيلات ستتوقف تماماً اعتباراً من الأحد المقبل، وسيتم إغلاقه.

كما أفادت التقارير بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لميناء إيلات بسبب ديون ضريبية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات ضد السفن التابعة للكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بهدف دعم المقاتلين الفلسطينيين. وقد انخفضت إيرادات الميناء بشكل حاد بسبب تعليق رسو السفن.

/انتهى/

رمز الخبر 1960654
یاسر المصری

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