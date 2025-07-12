وسائل إعلام عبرية: أنصار الله تحولت الى نسخة جديدة من حزب الله

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، اعترف الكاتب "ليئور بن آري" أن الحوثيين ما زالوا يواصلون استهداف إسرائيل بالصواريخ، رغم ما وصفه بتراجع وتيرة التصعيد المباشر بين تل أبيب وطهران.

وأضاف الكاتب أن أنصار الله يؤكدون مراراً وتكراراً أنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ طالما استمرت الحرب في غزة، وهو ما يمثل مصدر قلق متزايد لصنّاع القرار في تل أبيب.

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بـ"البُعد الأخطر" في تحركات الجماعة، قائلاً إن لدى أنصار الله رؤية طويلة الأمد تهدف إلى استنزاف إسرائيل، ليس فقط من خلال الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل أيضاً عبر استعداد عسكري متطور يحمل ملامح تشبه إلى حد كبير تجربة حزب الله اللبناني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعة اليمنية تبث في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة تحمل طابعاً دعائياً، مشابهة لتلك التي يستخدمها حزب الله في تدريباته، خصوصاً تلك المتعلقة بالسيطرة على مناطق داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت أن أحد هذه الفيديوهات نُشر قبل أيام تحت عنوان: **"لستم وحدكم"**، حيث عرضت الجماعة مناورات عسكرية لقواتها، ركّزت فيها على رفع الجهوزية القتالية والاستعداد لمواجهة "العدو الصهيوني وحلفائه"، على حد تعبيرهم.

وتُظهر المقاطع مقاتلين من أنصار الله وهم يجرون تدريبات قتالية على دراجات نارية، في مشهد أعاد إلى الأذهان تحركات عناصر حزب الله في جنوب لبنان، لا سيما في سياق تكتيكات نقل الأسلحة والرسائل وتنفيذ العمليات.

ويختم التقرير بالقول إن أنصار الله لم يعودوا مجرد فصيل متمرد في اليمن، بل باتوا اليوم قوة إقليمية تستنسخ أساليب المقاومة ضد إسرائيل، وتضع في حسبانها سيناريوهات اقتحام منشآت ومبانٍ إسرائيلية في حال اندلاع مواجهة شاملة.

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