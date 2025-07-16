نائب رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تامين الاستثمارات الخارجية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نوه النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، الى أهمية تفعيل دور المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والإيرانيين في الخارج، لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال وتوفير الموارد اللازمة للخطة التنموية السابعة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل الحكومي المعني بتحقيق شعار العام الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية "الاستثمار من أجل الإنتاج"، الذي عُقد بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، ورئيس البنك المركزي، ومسؤولي الأجهزة المعنية.

وأوضح "عارف" : إن الاستثمار في الإنتاج يعد التحدي الأبرز ضمن الخطة التنموية السابعة، بما يستدعي وضع التخطيط لتوفير الموارد المطلوبة على جدول الأعمال.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، ضرورة تفعيل دور المحافظات، خاصة الحدودية منها، في استقطاب الاستثمارات من دول الجوار والمنطقة؛ مشيرا إلى تركيز الحكومة الايرانية على سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

كما تطرق عارف الى فترة الحرب العدوانية الصهيونية الاخيرة على ايران، وقال : إن الشعب وجهاز الدولة قد أبلوا بلاء حسنا خلال هذه الحرب، وكان أداؤهم جيدا؛ مردفا ان "وفقا للتقارير الواردة من مختلف أجهزة الدولة، جرت شؤون البلاد بانسيابية، وعملت كوادر الحكومة والمحافظون بتفويض صلاحياتهم بناء على قرارات اجتماعات الأيام الأولى للحرب؛ مؤكدا بالقول : يجب تقييم نتائج الدراسات حول نتائح حرب الأيام الـ 12 في أسرع وقت ممكن، لضمان جهوزية البلاد على اتم وجه.