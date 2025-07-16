صاروخ یمني یستهدف جنوب فلسطین المحتلة

وافادت وكالة مهر للانباء ان وسائل إعلام إسرائيلية نقلت ان صفارات الإنذار دوت في المناطق الجنوبية من فلسطين المحتلة إثر هذا الهجوم الصاروخي.

وأفادت قناة "الحدث" نقلاً عن مراسلها في فلسطين المحتلة أن الهجوم أدى إلى تعطيل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب.

وبعد دقائق، ادعى جيش الكيان الصهيوني اعتراضه الصاروخ في جنوب الأراضي المحتلة.

مع ذلك، لم يؤكد أو ينفي الجيش اليمني هذه المزاعم حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وتحول اليمن إلى أحد أكثر الداعمين نشاطاً للفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

شنّت القوات اليمنية بعد اندلاع الحرب سلسلة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد إسرائيل، كإجراء تضامني مع الفلسطينيين وضغطاً على تل أبيب لإنهاء الحرب والحصار على غزة.

واستهدفت معظم هذه الضربات مناطق في جنوب فلسطين المحتلة، خاصة منطقة إيلات، بينما توجه بعضها نحو مناطق أكثر مركزية بما في ذلك تل أبيب ومطار بن غوريون.

وتمثل هذه الهجمات تحدياً أمنياً لإسرائيل، وأدت إلى ردود عسكرية إسرائيلية على أهداف في اليمن. وحذرت اليمن من أنها ستوسع نطاق ووتيرة هجماتها في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.