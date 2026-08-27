بزشكيان: القائد الشهيد كان يرى الوحدة الإسلامية مبدأً استراتيجياً للعزة والاستقلال

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان قال، خلال كلمته في مؤتمر الوحدة الإسلامية، إن قائد الثورة الشهيد كان يرى الوحدة الإسلامية مبدأً استراتيجياً لعزة الأمة الإسلامية واستقلالها.

وأضاف بزشكيان أنهم اجتمعوا هذا العام في ظروف مختلفة، وأن موضوع المؤتمر الأربعين للوحدة الإسلامية هو تبيين الأفكار السامية لقائدهم الشهيد، آية الله العظمى السيد علي حسيني الخامنئي.

وقال إنه كان يرى الوحدة الإسلامية ليست تكتيكاً سياسياً أو مصلحة عابرة، بل مبدأً استراتيجياً لعزة الأمة الإسلامية واستقلالها ومستقبلها المشرق.

وتابع أن قائد الشهيد كان يعتبر شخصية النبي الأكرم محوراً مركزياً لتضامن المسلمين، وكان يحذر دائماً من أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن تحوله إلى عداوة وصراع يستنزف قوى الأمة من الداخل ويؤدي إلى انهيارها.

وقال رئيس الجمهورية إن الموضوع الرسمي للمؤتمر هذا العام بني على هذا الإرث الفكري، وأضاف أنه رحل عنا اليوم، لكنهم يذكرون أنه في الحرب المفروضة على بلادهم، نال القائد الحكيم، وجمع من القادة والعلماء والتلاميذ والأبرياء، شرف الشهادة.