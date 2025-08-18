الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها من مطار شيراز إلى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، في إشارة إلى استمرار إعادة فتح وتسيير الرحلات الجوية الخارجية من مطار شيراز الدولي بعد انتهاء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا: استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها من هذا المطار إلى الدوحة اعتبارًا من صباح الأحد .

وأضاف: ستُسيّر الشركة أربع رحلات أسبوعية يومي الأحد والخميس، مع مواعيد وصول الساعة 3:45 صباحًا ومغادرة الساعة 5:10 صباحًا.

وقال المدير العام لمطارات محافظة فارس: إن شركات الطيران فلاي دبي، العربية للطيران، التركية، الجزيرة، سلام للطيران، بارس، تابان، اير تور، إيران للطيران، وقشم للطيران استأنفت عملياتها على الخطوط الدولية مثل دبي، الشارجة، مسقط، قطر، اسطنبول، الكويت، والنجف.

