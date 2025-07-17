وزير الأمن الايراني: رغم مؤمرات الاعداء شهدنا خلال الـ12 يوم أمنا داخليا مستقرا في البلاد

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الامن الايراني، قال على هامش مراسم إحياء ذكرى القادة الشهداء مهدي رباني وغلامرضا محرابي، نائبي عمليات واستخبارات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الشهيدين، أمام الصحفيين: "يجب على الكيان الصهيوني مواجهة استراتيجية هجومية داخل نفسه، وكما أجبرتهم الصواريخ الفعالة لقواتنا المسلحة على التوقف، فإن جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تعمل بجد، وفي الأيام القليلة الماضية رأيتم كيف اضطروا إلى عقد جلسات توجيهية لمواجهة اختراقات الأجهزة الاستخباراتية داخل الكيان الصهيوني."

وأكد وزير الاستخبارات: "رغم كل المؤامرات التي خططها الأعداء للإطاحة، أو كما يسمونها بـ'إنهاء الجمهورية الإسلامية'، شهدنا خلال الـ12 يومًا أمنًا داخليًا مستقرًا في البلاد."

وتحدث خطيب حول حل مشكلة الطائرات الصغيرة قائلًا: "الطائرات الصغيرة والمسيّرات مسائل تتعلق بالوضع العسكري وتعتمد على ظروف الدفاع الجوي، والبلاد والقوات المسلحة والدفاع الجوي سيبذلون كل جهدهم لمواجهتها."