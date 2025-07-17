اللواء باكبور: الحرس الثوري على استعداد تام لتكرار ضربته الموجعة للعدو

وافادت وكالة مهر للانباء انه قد التقى اللواء حاتمي، قائد الجيش الإيراني، صباح اليوم باللواء محمد باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية.

في هذا اللقاء، أكد اللواء باكبور أن معنويات مجاهدي الحرس الثوري هي في أعلى مستوياتها، وأعلن أن القوات المسلحة في حالة استعداد كامل ومنسق لتكرار الضربات على العدو.

وبدأ اللواء باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، كلمته بتخليد ذكرى شهداء العزة، وخاصة اللواء الشهيد محمد باقري، واللواء الشهيد حسين سلامي، واللواء الشهيد غلام علي رشيد، واللواء الشهيد علي شادماني.

وأشاد بملحمة الشعب الإيراني في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوماً، معتبراً مقاومة الشعب أهم رصيد ودعم للقوات المسلحة، قائلاً: "الوحدة في الكثرة" هي أقوى حصن لإيران العزيزة. لقد أحبطت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أخطر وأعقد حرب ومؤامرة في التاريخ ضد إيران بدعم ملحمي من الشعب.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: ان إرادة وعزة الشعب الإيراني والقوات المسلحة هي التي انتصرت في الميدان. ونحن نقف جميعاً معاً. إيران العزيزة لن تُهزم أبداً في مواجهة الأعداء".

وأشار اللواء باكبور إلى تغيير حسابات الأعداء في مواجهة صمود الشعب وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً: "رأى الإسرائيليون في الأيام الأخيرة من الحرب الجحيم الذي وُعدوا به بأعينهم".

وبلهجة حازمة، أكد على استعداد القوات المسلحة وحذر: "لن نترك المعتدين والغزاة. وسنستأنف الحرب والقتال مع المعتدين من النقطة التي توقفنا عندها".