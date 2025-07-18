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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٢٥ م

وزير الأمن الإيراني: لدينا نفوذ في داخل الكيان الصهيوني

وزير الأمن الإيراني: لدينا نفوذ في داخل الكيان الصهيوني

صرح وزير الأمن الايراني، حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب قائلاً: "لقد كان النفوذ موجودًا دائمًا في البلاد وسيظل كذلك، كما ان لدينا نفوذ في الدول والكيان الصهيوني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب، في مناقشة حول إنجازات وزارة الامن، عن نفوذ العناصر الأجنبية في الرتب العليا: "كان النفوذ موجودًا دائمًا في البلاد وسيستمر كذلك، تمامًا كما لدينا نفوذ في الدول والكيان الصهيوني".

وأضاف: "مهما كان هناك من نفوذ فإن جهاز القضاء سيعلن عنه.. كل عمل يتم تنفيذه ضد القوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي ووزارة الامن واستخبارات الحرس الثوري الإسلامي يعاقب عليه القضاء. ما يتم الإعلان عنه في الأخبار والمعلومات هو موثق، وليس ما قد نظنه وما يتم سرده بطريقة غير واقعية أو هو أخبار كاذبة.

وردا على سؤال عما اذا كانت وزارة الامن كشفت حتى الآن شيئا في تحديد فجوات النفوذ في المستويات العليا، أشار الوزير إلى أنه "سيتم الإعلان عن الإنجازات".

/انتهى/

رمز الخبر 1960699
جواد ماستری فراهانی

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