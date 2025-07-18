عراقجي يؤكد على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة السياسات التوسعية لإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الخميس، آخر التطورات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا الاتصال، أعرب عراقجي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وهجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد ولبنان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد على ضرورة العمل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة سياسات الحرب والتوسع التي ينتهجها الكيان الصهيوني والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها.

كما أكد وزير الخارجية المصري بدوره موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق كافة الأقليات ومواجهة محاولات تقسيم البلاد.

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