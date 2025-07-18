إيران وأوروغواي عازمتان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم مجتبى بني أسد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأوروغواي نسخة من أوراق اعتماده إلى ماريو لوبيتكين وزير الخارجية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وفي هذا اللقاء، هنأ سفير بلادنا نظيره الأوروغوايي على إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح وانتصار "الجبهة العريضة"، ونقل تحيات وزير خارجية بلادنا الخاصة لنظيره الأوروغوايي.

واعتبر بني أسد العلاقات الودية بين البلدين على مدى 122 عاماً الماضية رصيداً وبنية أساسية ممتازة لتطوير التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

أكد وزير خارجية أوروغواي ماريو لوبيتكين أهمية ووزن العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين باعتبارها إنجازا عظيما لم تحققه كل دولة، مشيرا إلى اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على هامش قمة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وأكد على الجهود الدولية التي تبذلها أوروغواي للحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، مع الأخذ في الاعتبار القدرات القائمة، ووصفا مسار الدبلوماسية الاقتصادية بأنه مسار قوي لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

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