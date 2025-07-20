عراقجي يحذر بعض الدول الأوروبية من الانحياز للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجناسيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر خلال مكالمة هاتفية يوم السبت.

وفي إشارة إلى العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران والانتهاك الصارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفًا حازمًا في إدانة هذا الانتهاك الصارخ للقانون ومحاسبة المعتدين.

وانتقد عراقجي الموقف المتحيز لبعض الدول الأوروبية في تبرير الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، محذرًا من أن مثل هذا السلوك من شأنه أن يُرسّخ الفوضى ويزيد من انعدام الأمن في المنطقة والعالم.

وفي إشارة إلى موقف بلاده في الدفاع عن الدبلوماسية، ومؤكدًا استعدادها لأي جهود نبيلة في هذا الصدد، وصف وزير الخارجية السويسري الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية بأنه انتهاك للقوانين الدولية، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن.

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