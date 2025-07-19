عراقجي: لم نكن نريد الحرب ولكننا كنا مستعدين لها

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة CGTN الصينية، في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران لمدة 12 يومًا: "هذا ليس صراعًا؛ إنه عمل عدواني - عدوان غير مبرر من إسرائيل على جمهورية إيران الإسلامية. لم يكن لدينا أي وسيلة لممارسة حقنا في الدفاع عن أنفسنا، لذلك دافعنا عن بلدنا؛ هنا، على أرضنا، وقفنا بشجاعة وأجبرنا الغزاة على وقف عدوانهم والمطالبة بوقف إطلاق نار غير مشروط - وهو ما قبلناه".

وأضاف: "بالطبع، وقف إطلاق النار هذا هش، والسبب في ذلك واضح: لا يمكن الوثوق بأي وقف إطلاق نار من هذا الكيان(الكيان الصهيوني) لأن سجله سيئ للغاية. لذلك، نحن على أهبة الاستعداد في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا".

وأضاف عراقجي: "لكن هذا ليس ما نتمناه؛ لم يكن الأمر كذلك منذ البداية. لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها". لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، لكنني أكررها: نحن على أتم الاستعداد لها.

ذكرتَ مؤخرًا أن إيران لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن إمكانية استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. ما الذي تحتاج إيران إلى دراسته تحديدًا؟

قال عراقجي: إذا لم نقتنع بعد، فذلك لأننا بحاجة إلى رؤية الإرادة الحقيقية للطرف الآخر - إرادة التوصل إلى حل رابح للجميع. برنامجنا النووي لأغراض سلمية بحتة، ونحن متأكدون تمامًا من ذلك. لا مانع لدينا من مشاركة هذا اليقين مع الآخرين؛ لكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية: لقد فعلنا ذلك في عام ٢٠١٥؛ تفاوضنا مع ما يسمى بمجموعة دول ٥+١، وتوصلنا إلى اتفاق، وتم الانتهاء من هذا الاتفاق. كما تتذكرون، في ذلك الوقت، احتفل العالم بهذا الاتفاق باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا عظيمًا، وما زلنا ملتزمين به.

وأضاف: "لكن فجأةً، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق - وهو قرارٌ مؤسفٌ للغاية - وكل ما نشهده اليوم هو نتيجةٌ لذلك الانسحاب".

وقال عراقجي: "هل من الممكن العودة إلى اتفاقٍ تفاوضي؟ أعتقد ذلك، ولكن كما قلتُ، يتطلب هذا إرادةً جادةً وحقيقيةً من الطرف الآخر؛ يجب أن نضع الخيار العسكري جانبًا، ونمضي قدمًا، ونسعى إلى حلٍّ تفاوضي".

وأكد: "أعتقد أن الهجوم الأخير على منشآتنا أثبت أنه لا يوجد حلٌّ عسكريٌّ للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. الحل الدبلوماسي والتفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يكون فعالًا، ولن يتحقق هذا الحل إلا عندما يتخلون عن طموحاتهم العسكرية ويعوضون عن الأضرار التي ألحقوها بنا. حينها سنكون مستعدين للمشاركة في المفاوضات".

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