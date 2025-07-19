ايران تعتقل 87 عميلاً للكيان الصهيوني في محافظة لرستان غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد يحيى إلهي، يوم الجمعة: خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة بتهم تشمل ارباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات.

وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة، وقال: على مدار 15 يومًا، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة.

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