اعتقال عميل على صلة بشبكات معادية تدعم الكيان الصهيوني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت شرطة طهران: بعد نشر بعض الصور ونصوص مناهضة للأمن من بعض نقاط طهران، وخاصة خلال حرب الـ 12 يومًا، على قنوات معادية، تم وضع القضية على جدول أعمال الشرطة نظرًا لوجود أدلة حول العميل الرئيسي.

كان المشتبه به موجودًا في نقاط هجوم الكيان الصهيوني الخبيث، والتقط صورًا، وأرسل الصور إلى شبكات معادية، كما حدد نقاطًا حساسة وأرسلها.

كان على اتصال دائم بهذه القنوات ويتلقى توجيهات منها. في مهمته الأخيرة، حاول تشويه الصورة وإثارة اليأس والقنوط من خلال إعداد تقارير من الأسواق ومراكز التسوق.

تم تحديد هوية المشتبه به أخيرًا واعتقاله في جنوب غرب طهران.

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