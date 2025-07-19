عراقجي يلتقي الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن فردوسي بور قدم في هذا اللقاء، تقريرا حول العلاقات الثنائية بين ايران ومصر، ومقترحاته من اجل تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

علما ان الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة مجتبى فردوسي بور، شغل في وقت سابق سفيرا للجمهورية الاسلامية لدى الاردن، ورئيس قسم دراسات غرب اسيا وشمال افريقيا لدى معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية.

والجدير ذكره ايضا، هو ان الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الايرانية "محمد حسين سلطاني" في القاهرة، نشر قبل أيام وبالتزامن مع انتهاء فترة مهامه عائدا الى طهران، نشر تدوينة على منصة إكس معلنا فيها : بعد مهام دامت ثلاث سنوات حافلة بالتقلبات والتحديات، لله الحمد، تم كسر الجليد في العلاقات الثنائية ليتبادل البلدان الحوار والمشاورات دون قيود؛ لافتا بان "المصالح والقواسم المشتركة باتت أكثر وضوحًا وأهمية من أي وقت مضى، وانني اتطلع الى التوفيق والازدهار لهذين البلدين العظيمين، العريقين، وصانعي الحضارة، إيران ومصر، وآمل بأن نشهد قريبًا تبادلًا للسياح بين البلدين واتخاذ خطوات نهائية بهذا الاتجاه".