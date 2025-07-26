عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس البعثة الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في الأردن، داود كلانتري، صباح اليوم السبت، قبل مغادرته إلى الأردن لتسلم مهامه، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وقدم له تقريرًا عن وضع العلاقات الثنائية بين طهران وعمان، وخطة مقترحة لتعزيزها وتقويتها في المجالات التي تهم البلدين.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى مكانة الأردن في منطقة غرب آسيا، وأعرب عن ارتياحه لتعزيز الاتصالات والتواصل بين مسؤولي البلدين، واعتبر ضرورة مواصلة العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أهمية دور سفارة بلادنا في عمان في هذا الصدد.

شغل كلانتري في السابق منصب نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمين عام ومستشار سياسي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأردن والكويت والعراق، ومساعد لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية.