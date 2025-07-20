ارتفاع الصادرات الايرانية إلى الاتحاد الأوراسي بنسبة 22% في ربيع العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت إلهام حاجي كريمي، الى تاثير اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا على الصادرات وقالت: دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار، ووفقا لها، خضعت 87% من السلع لإلغاء الرسوم الجمركية. ويبدو أن هذه الاتفاقية هي من أهم الاتفاقيات التجارية لإيران، والتي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على التجارة.

واشارت الى الاستقبال اللافت للاتفاقية من قبل تجار الجانبين، قائلة: إن تطبيق الاتفاقية المذكورة آنفًا يبشر بأنه في ظل توفير أسس التعاون بينهما، وعزيمة وإرادة مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد وايران، وكذلك اللجنة الاقتصادية الأوراسية بصفتها الهيئة المسؤولة عن الاتحاد، يمكننا أن نشهد تطورًا في التجارة بين إيران والاتحاد في المستقبل القريب.

وتابعت المسؤولة في منظمة تنمية التجارة الإيرانية قائلة: تشير الدراسات الإحصائية لوضع التجارة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى بداية واعدة للغاية، كما هو متوقع من اتفاقية التجارة الحرة.

واضافت: خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أظهرت صادرات إيران إلى أوراسيا زيادة بنسبة 22% في قيمة الصادرات مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 532 مليون دولار.

وتابعت حاجي كريمي: كانت أكبر زيادة في الصادرات مرتبطة بروسيا وأرمينيا، بنسبة 33% و28% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

وقالت: خلال الفترة نفسها، تجاوز حجم الواردات 380 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3% مقارنةً بالعام الماضي. وبعد تحقيق ميزان تجاري إيجابي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لأول مرة العام الماضي، حقق الميزان التجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام نموًا إيجابيًا أيضًا بمقدار 152 مليون دولار أمريكي، مما عزز صادرات البلاد.

وصرحت رئيسة أمانة اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا، حول أهم السلع التي تصدرها إيران إلى أوراسيا: قبل إبرام الاتفاقية المؤقتة بين إيران وأوراسيا عام 2019، كانت السلع الرئيسية التي تصدرها إيران إلى أوراسيا تقتصر على عدد محدود من السلع الزراعية، وبلغت قيمة الصادرات لعام 2018 حوالي 650 مليون دولار أمريكي.

ومع ذلك، وبعد تطبيق الاتفاقية المؤقتة بين الجانبين، ازداد حجم التبادل التجاري تدريجيًا، وتجاوزت الصادرات ملياري دولار أمريكي العام الماضي.

وذكرت أن أهم السلع التي تستوردها إيران من أوراسيا هي السلع الأساسية والسلع التي تحتاجها البلاد.

وفي إشارة إلى الترحيب الكبير من جانب التجار من كلا الجانبين للاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية، قالت حاجي كريمي: "بلغ حجم الصادرات 532 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وإلى جانب السلع الزراعية، أُضيفت السلع الصناعية أيضًا إلى سلة صادرات إيران ضمن قائمة الصادرات الإيرانية إلى أوراسيا، ومن المتوقع أن يتوسع تصدير السلع الصناعية إلى منطقة أوراسيا بشكل أكبر في إطار عملية التجارة الحرة".