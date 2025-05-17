أوراسيا توفر 30 مليار دولار من الطاقة التصديرية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميرهادي سيدي، في إشارة إلى بدء التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي: "مع هذا الإجراء، بالإضافة إلى إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الإيرانية المصدرة، زادت كمية المنتجات التي تغطيها للتجار بشكل كبير، حيث تغطي أكثر من 80 في المائة من السلع".

وأشار إلى أن التعرفة الجمركية على الصادرات الزراعية والصناعية الإيرانية انخفضت إلى الصفر، وقال: "بناء على الدراسات التي أجريت في ظل الظروف الحالية وبدون استثمارات جديدة، فإن العضوية في هذا الاتحاد توفر قدرة 30 مليار دولار للصادرات الإيرانية".

وأضاف سيدي أن التجار الإيرانيين دفعوا 50 مليون دولار كرسوم جمركية لأعضاء أوراسيا على الصادرات العام الماضي، وقال: "إن تنفيذ هذه الاتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية سيخلق حافزًا جيدًا للتجار ليكون لديهم حضور أقوى في السوق الأوراسية الكبيرة".

وقدر مستشار الشؤون الدولية والاتفاقيات التجارية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية حجم واردات دول الاتحاد الأوراسي بأكثر من 400 مليار دولار سنويا، وأكد أن إيران قادرة أيضا على الاستحواذ على جزء من هذه السوق.

وأشار سيدي إلى أن اتفاقيات التجارة العالمية شكلت أكثر من نصف التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأضاف: "هذا يدل على أن تسهيل التجارة أصبح مهمة لا مفر منها بالنسبة للحكومات".

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