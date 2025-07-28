حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا يبلغ 2.2 مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُعدّ تركيا رابع سوق تصدير لإيران بعد جمهورية الصين الشعبية والعراق والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 937 مليون دولار، ووزن مليون و523 ألف طن، وحصة سوقية بلغت 8%.

تُعدّ تركيا ثالث مصدر للواردات الإيرانية بعد الإمارات العربية المتحدة والصين، وقبل الهند وألمانيا، حيث بلغت صادراتها مليارًا و985 مليونًا ومليونًا و607 آلاف طن، بحصة سوقية بلغت 15.2% في ربيع العام الحالي.

يُظهر تحليلٌ لأهم بنود الصادرات والواردات بين إيران وتركيا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انخفاضًا بنسبة 13.3% هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

تتوزع أكبر مجموعة من السلع في مجال الصادرات على أربع مجموعات: البتروكيماويات والمنتجات النفطية، والصناعة، والزراعة، والتعدين والمعادن.

بلغت صادرات إيران إلى تركيا هذا العام 347 مليون دولار في قطاع البتروكيماويات والمنتجات النفطية، و373 مليون دولار في قطاع الصناعات التعدينية والمعادن، و158 مليون دولار في قطاع الصناعة، و58 مليون دولار في قطاع الزراعة.

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