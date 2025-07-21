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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص

إيران تُعرب عن تعاطفها مع ضحايا الفيضانات في باكستان

إيران تُعرب عن تعاطفها مع ضحايا الفيضانات في باكستان

قدّم وزير الداخلية تعازيه لشعب وحكومة باكستان في حادثة الفيضانات الأخيرة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أعرب وزير الداخلية الإيراني، اسكندر مؤمني عن تعازيه في الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الأمطار الأخيرة في باكستان، مؤكدا على وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب باكستان في هذه الظروف الصعبة، واستعدادها لتقديم أي مساعدة لضحايا الفيضانات.

كما أعرب وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي، عن امتنانه لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن وزيري البلدين تبادلا وجهات النظر حول زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان.

وأكد محسن نقوي: "نحن في باكستان ننتظر بفارغ الصبر زيارة السيد الرئيس الايراني".

/انتهى/

رمز الخبر 1960790
جواد ماستری فراهانی

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