إغلاق مطار بن غوريون وفرار ملايين اسرائيليين بسبب صاروخ يمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن المسيرة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: بدأ ملايين الإسرائيليين صباحهم على دوي صفارات الإنذار عقب هجوم صاروخي يمني.

وأضافت الصحيفة: توقفت الطائرات عن التحليق في مطار بن غوريون، وعلقت عدة طائرات في السماء.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم أيضًا: فر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ.

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة.

وشددت: عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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