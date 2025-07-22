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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ ص

إغلاق مطار بن غوريون وفرار ملايين اسرائيليين بسبب صاروخ يمني

إغلاق مطار بن غوريون وفرار ملايين اسرائيليين بسبب صاروخ يمني

أفادت وسائل إعلام عبرية أن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ، وأن مطار بن غوريون أُغلق بسبب هجوم صاروخي يمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن المسيرة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: بدأ ملايين الإسرائيليين صباحهم على دوي صفارات الإنذار عقب هجوم صاروخي يمني.

وأضافت الصحيفة: توقفت الطائرات عن التحليق في مطار بن غوريون، وعلقت عدة طائرات في السماء.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم أيضًا: فر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ.

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة.

وشددت: عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1960817
جواد ماستری فراهانی

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