السوداني: إيران والعراق في خندق واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقىي اليوم الاثنين وفد برلماني ايراني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، وقال عضو الوفد الايراني، ابراهيم رضائي بهذا الخصوص: "التقى الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع السيد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في بغداد صباح اليوم".

وأضاف: "هنأ سوداني في هذا اللقاء بالنصر الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الأخيرة ضد النظام الصهيوني، وأشاد بشهداء الجمهورية الإسلامية".

وأضاف رضائه انه أكد السوداني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت النصر بقيادة قائد الثورة الإسلامية"، مبينا: "لقد انتهك الكيان الصهيوني، بصفته عدوًا مجرمًا، جميع القوانين، ونحن العراقييون كإخوانكم نقف الى جانبكم.. إيران والعراق في خندق واحد، وكان موقفنا في هذه الحرب إدانة جرائم الكيان الصهيوني إدانة قاطعة".

صرح رضائي: أعلن رئيس الوزراء العراقي أن العراق أدان عدوان الكيان الصهيوني على الأجواء العراقية، وأعلن عن هذه القضية في المحافل الدولية؛ هذا العمل الصهيوني غير مقبول، وقد انتهك وحدة أراضي العراق، وهو عدوان على الأراضي العراقية ذات السيادة المستقلة.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في إشارة إلى انعقاد مؤتمر الدول الإسلامية في إسطنبول بتركيا، والمشاركة الفاعلة للعراق فيه، قال رئيس الوزراء العراقي إنه بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية، أجرينا اتصالات مختلفة مع الدول، وواصلنا بحث مسألة الحرب. للجمهورية الإسلامية الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولا يمكن لأي دولة فرض آرائها على إيران وحرمانها من الطاقة النووية.

وتابع: أشار رئيس الوزراء العراقي أيضًا إلى أن مشكلة الكيان الصهيوني في الهجوم الأخير لم يكن تخصيب اليورانيوم في إيران، بل كانوا يسعون إلى أهداف أخرى، ويريدون منع تقدم إيران، لكنهم لم ينجحوا.

وأضاف رضائي: قال رئيس الوزراء العراقي إن أي دولة لا تعترف بالكيان الصهيوني مستهدفة من قبله. وبعد طوفان الأقصى، ثبت أيضًا أن الكيان الصهيوني يستهدف الدول التي تدعم فلسطين والمقاومة أو الحكومات الشيعية. لذلك، من الواضح أن الحرب لم تنتهِ، وأن الكيان الصهيوني يستهدف الجميع، لذا يجب على إيران والعراق الاستعداد لمواجهة جميع التحديات معًا وبالتعاون فيما بينهما.

أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الوفد الإيراني أشاد في هذا الاجتماع بإجراءات الحكومة العراقية لتنمية البلاد، وقال: "أكد الوفد الإيراني أن إيران تريد عراقًا قويًا ومزدهرًا ومستقلًا، ونحن نعتبر تنمية العراق وأمنه تنميةً وأمنًا لنا، ولهذا السبب قاتلت إيران إلى جانب العراق في الحرب ضد داعش، ونحن ملتزمون بأمن العراق".

وأضاف: "قدم الوفد الإيراني توضيحات حول انتصارات ايران امام العدوان الصهيوني، وشكر الشعب العراقي والمسؤولين على مواقفهم في هذه الحرب، وأكد على ضرورة تقديم الكيان الصهيوني كمعتدي في المحافل الدولية، وأنه لا فرق بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأن جميع جرائم الكيان الصهيوني تتم بدعم مباشر من الأمريكيين".

وتابع رضائي: في هذا الاجتماع، أعرب الوفد الإيراني عن قلقه إزاء السياسات التوسعية والعدوانية للنظام الصهيوني، وأن جميع هذه الإجراءات تُنفذ بدعم مباشر من ترامب، وأن الحل يكمن في الوحدة في مواجهة عدوان النظام الصهيوني والولايات المتحدة، وأننا يجب أن نقف في وجههما".

وأكد الوفد الإيراني على تأمين حدودنا المشتركة مع العراق، حتى لا يتمكن الأعداء من إيذائنا، ولا يُتخذ أي إجراء ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية عبر الحدود.

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