البيت الأبيض: ترامب فوجئ بالغارات الإسرائيلية على سوريا واتصل بنتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فوجئ" بالغارات الجوية التي شنّها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في سوريا الأسبوع الماضي، وسارع إلى التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة تلك التطورات واحتواء التصعيد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "ترامب فوجئ بالقصف في سوريا وقصف كنيسة كاثوليكية في غزة"، مع تأكيدها أن ترامب "يتمتع بعلاقة عمل جيّدة مع بيبي، ويتواصل معه باستمرار".

وأضافت: "في كلتا الحالتين، اتصل ترامب سريعاً بنتنياهو لتصحيح الوضع... وفي ما يتعلّق بسوريا، شهدنا تراجعاً في التصعيد".

وكان نتنياهو قد أجرى، مطلع تموز/يوليو الجاري، ثالث زيارة له إلى العاصمة واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

ومطلع الأسبوع الماضي، هاجم "الجيش" الإسرائيلي مقر هيئة الأركان العامة وقصر "الشعب" ومراكز عسكرية في العاصمة السورية دمشق بعدة غارات، بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للأمن العام السوري في مدينتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد.

وفي أعقاب التصعيد، توصّلت سوريا والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية مباشرة من واشنطن، مساء الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأميركي قد عقد في 14 أيار/مايو اجتماعاً في السعودية مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بعد وقتٍ قصير من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.

وعقب الاجتماع، أدلى ترامب بتصريحات أثنى فيها على الشرع، الذي كان حتى وقت قريب يُصنّف ضمن "القائمة السوداء" لدى واشنطن بوصفه قيادياً في فصائل جهادية.

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