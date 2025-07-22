عدد شهداء الإبادة الجماعية في غزة يجاوز الـ59 ألفًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 59,106 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت المؤسسة الطبية الفلسطينية بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على هذا القطاع بلغ 142,511 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 77 شهيدًا إلى المستشفى. كما أصيب 376 شخصًا خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 8268 شخصًا وأصيب 30470 شخصًا.

لا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 5 أشخاص وأصيب أكثر من 52 آخرين في مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 1026 شهيدًا و6563 جريحًا.

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