وسائل إعلام عبرية: قوة حزب الله لا تزال قائمة ولم نحصل على أي نتيجة في سوريا ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أقرت قناة إسرائيل نيوز 24 بأن نفوذ حزب الله في لبنان لا يزال قائماً، وأن جهود توماس باراك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، لنزع سلاح الحزب لم تُكلّل بالنجاح.

ويشير التقرير إلى أن لبنان لا يُقدّم أي ضمانات بشأن نزع سلاح حزب الله. كما صرّح باراك في خطابه أمس بأن الولايات المتحدة لا تنوي فرض عقوبات على لبنان. يعلم الأمريكيون واللبنانيون أن حكومة هذا البلد لا تملك القدرة على نزع سلاح حزب الله. ولم تُؤدِّ تحركات تل أبيب في سوريا ولبنان إلى إقامة نظام سياسي جديد في المنطقة.

وأمس، قال توماس باراك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، في خطابه في بيروت: إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم يُكلل بالنجاح.

وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال: إن نزع سلاح لبنان مسألة داخلية. إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، فلن تكون هناك عواقب أو تهديدات مباشرة، لكن هذه القضية ستكون مخيبة للآمال. لا يمكننا تقديم أي ضمانات لأننا لا نستطيع إجبار إسرائيل على فعل أي شيء! لا نفكر حاليًا في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.

هذا في حين قال باراك بنبرة تهديدية قبل أيام: صبر الرئيس الأمريكي في هذا الشأن محدود!

وأضاف أنه سيكون إنجازًا جيدًا لو اتفقت الحكومة والبرلمان اللبنانيان مع حزب الله على نزع أسلحة المقاومة الثقيلة. يجب التخلي عن الأسلحة التي يمكن أن تستهدف الكيان الصهيوني!

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