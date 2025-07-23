استشهاد ضابطي شرطة في "بانه" بعد هجوم مجموعة معادية على نقطة حدودية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مركز معلومات الشرطة: "في أعقاب هجوم شنته مجموعة معادية على نقطة تفتيش سيرانبند الحدودية في قضاء بانه، استشهد اثنان من ضباط الشرطة وأصيب ضابط آخر للأسف".

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