استشهاد ضابطي شرطة في "بانه" بعد هجوم مجموعة معادية على نقطة حدودية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مركز معلومات الشرطة: "في أعقاب هجوم شنته مجموعة معادية على نقطة تفتيش سيرانبند الحدودية في قضاء بانه، استشهد اثنان من ضباط الشرطة وأصيب ضابط آخر للأسف".
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أعلن مركز إعلام الشرطة: استشهاد اثنين من عناصر الشرطة وإصابة آخر إثر هجوم شنته مجموعة معادية على نقطة تفتيش سيرانبند الحدودية في مدينة بانه بإقليم كردستان.
أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مركز معلومات الشرطة: "في أعقاب هجوم شنته مجموعة معادية على نقطة تفتيش سيرانبند الحدودية في قضاء بانه، استشهد اثنان من ضباط الشرطة وأصيب ضابط آخر للأسف".
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