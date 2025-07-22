المتحدث باسم السلطة القضائية: لا يوجد جواسيس أو سجناء بجرائم أمنية أو هامة بين سجناء إيفين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمر له، أنه وفي أعقاب هجوم الكيان الصهيوني الإرهابي على سجن إيفين، خرج عدد من السجناء الذين كانوا في المجمع الخارجي للسجن.

وأضاف :"كان السجناء الذين هربوا في ظل هذه الظروف في الغالب سجناء مع تصريح خروج مؤقت من السجن، ارتكبوا جرائم بسيطة وغير مهمة.

وصرح :"خلال هذا الهجوم،هرب 75 سجينًا من السجن، ولم ترد أي أنباء عنهم. وحتى الآن، عاد 48 منهم إلى السجن أو أُلقي القبض عليهم. لا يوجد جواسيس أو سجناء بجرائم أمنية أو هامة بينهم"

وأكد الناطق باسم القضاء :"سيتم اعتقال الأشخاص الـ27 المتبقين في الأيام المقبلة إذا لم يحضروا ويعرّفوا عن أنفسهم."

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