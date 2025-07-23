غريب آبادي يلتقي مع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، الذي يزور نيويورك لحضور اجتماعين لمجلس الأمن وإجراء بعض المشاورات الدبلوماسية، اجتماعا مع عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس في مقر البعثة الدائمة لإيران.

وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة واستعراض قضايا مثل عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وآخر تطورات العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت النووية السلمية، والقضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

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