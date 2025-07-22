الرئيس الايراني: العدو يقول إيران تريد صنع السلاح النووي، ثم يستهدف الناس والمستشفيات

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية:" الشعب مستعد لترك كل الخلافات السابقة جانباً من أجل التراب الإيراني، تحية لشرف الشعب، تحية لكرامة الشعب وفخره، ونحن في الحكومة خدام لهذا الشعب، ونسعى جاهدين أن نفعل كل ما بوسعنا بصدق وإخلاص وأن نكون خداماً للشعب، وسنستمر على هذا الطريق ما دمنا نتنفس."

وأضاف :"نحن ممتنون لكم، ولكل الأحباء الذين جاءوا رغم كل خيبات الأمل ولم يتركوا إيران وحدها."

وعلَّق الرئيس بزشكيان على العدوان الإرهابي الصهيوني :"العدو يقول أن إيران تريد صنع قنبلة نووية ويستهدف المستشفى! إنهم يُهيئون أجواءً تُوحي بأن إيران تريد بناء قنبلة ذرية. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تضربون نساء الناس وأطفالهم؟ لماذا تضربون المستشفيات؟ ألا تقولون إن المشكلة تكمن في القنبلة الذرية".

وأوضح: "قتلوا ودمروا عائلة في مدينة استانه أشرفية شمال البلاد. هل هذه هي طريقة النضال حقًا؟ هل هذه هي الرجولة؟ هل هذه هي حقوق الإنسان؟"، مضيفا: "قال الإمام الحسين: "إن لم يكن لك دين فكن رجلاً"..هم يرتكبون الإبادة الجماعية ويتحدثون عن حقوق الإنسان".

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