قاليباف يزور عائلة الشهيد العميد غلام رضا محرابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار محمد باقر قاليباف عائلة الشهيد العميد غلام رضا محرابي، نائب رئيس الاستخبارات والأمن السابق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مساء الأحد، والتقى بعائلة هذا الشهيد الجليل وقدم تعازيه به مناسبة استشهاده.

/انتهى/