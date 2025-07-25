إطلاق قمر "ناهيد 2" الايراني إلى الفضاء باستخدام صاروخ سويوز الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق قمر الأبحاث والاتصالات "ناهيد 2" إلى الفضاء صباح الجمعة 25 يوليو، بتكليف من منظمة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء باستخدام صاروخ سويوز الروسي. وجاء الإطلاق، الذي نُفذ بعد عدة تأخيرات، ضمن مهمة متعددة للأقمار الصناعية، شملت القمرين الصناعيين الروسيين "يونسفير إم-3" و"إم-4" و18 قمرًا صناعيًا آخر من دول مختلفة، بما في ذلك إيران.

من أبرز ما ميّز هذا الإطلاق وضع شعار منظمة الفضاء الإيرانية على جسم صاروخ سويوز، دلالةً على مشاركة إيران الرسمية في مشروع فضائي دولي. وقد استضاف صاروخ سويوز، الذي سبق أن أطلق أقمارًا صناعية مثل خيام، وبارس 1، وكوثر، وهدهد، قمرًا صناعيًا إيرانيًا مرة أخرى.

من التحديات الرئيسية التي تواجه الأقمار الصناعية التي يُفترض أن تبقى في مدارها لفترات طويلة فقدانها التدريجي لارتفاعها، والذي يحدث غالبًا بسبب جاذبية الأرض. هذه الظاهرة تُسبب خروج القمر الصناعي عن مداره المطلوب وتعطل أدائه. في هذا الصدد، يُعد تصميم واستخدام أنظمة الدفع لتصحيح المدار، أو تغيير الموقع، أو حتى تثبيت وضع القمر الصناعي، متطلبًا فنيًا.

قام خبراء الفضاء الإيرانيون بتصميم وصناعة نظام الدفع لقمر ناهيد 2 محليًا.

وبحسب الخبراء فإن القمر "ناهيد 2" الذي من المقرر أن يبقى في المدار لمدة 5 سنوات، مزود بنظام دفع قادر على تصحيح الارتفاع المداري بما يصل إلى 50 كيلومترا من أجل الحفاظ على ارتفاعه المداري وموقعه.

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