اختبار نظام تثبيت المدار الفرعي لقمر "ناهيد 2" الصناعي بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية: "تمت عملية اختبار وتقييم الأنظمة الفرعية لقمر "ناهيد 2" الصناعي بنجاح.. أول قمر صناعي إيراني للاتصالات يعمل بنطاق Ku، والذي أُطلق إلى مداره يوم الجمعة الماضي".

واضافت: "بناءً على الاختبارات التي أُجريت، تم بنجاح تقييم الأنظمة الفرعية، مثل نظام إمداد الطاقة الكهربائية وإدارتها، ونظام التحكم في درجة الحرارة والتوازن الحراري، ونظام القياس عن بُعد والتحكم عن بُعد في نطاقي S وU/V، بالإضافة إلى نظام تثبيت المدار الفرعي وأجهزة الاستشعار والمشغلات ذات الصلة.

وتابعت المنظمة الايرانية للفضاء: ستستمر المراحل التالية من اختبارات الأداء في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن النتائج لخبراء ومهتمي الفضاء في البلاد.

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