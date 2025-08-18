إيران ستطلق قمرين صناعيين جديدين في الخريف المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في مقابلة صحفية: "نخطط لتصميم وبناء قاعدة جابهار الفضائية على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتعلق بأنظمة الإطلاق التي تعمل بالوقود الصلب، وتشمل أقسامًا مختلفة، منها القسم الإداري، وقسم القياس عن بُعد، وقسم القيادة والتحكم، والسقائف، ومنصة الإطلاق، والبنية التحتية كالكهرباء والطرق. بدأ العمل في تصميم هذه المرحلة قبل ثلاثة أعوام، وبدأنا أعمال البناء عام 1402 هـ، وسيكتمل بإذن الله عام 1404 هـ(العام الايراني الحالي)".

وأضاف: "وصلنا حاليًا إلى المراحل النهائية من بناء المرحلة الأولى من الموقع، والمراحل النهائية لتجهيزه جارية وفقًا للخطة، ستبدأ القاعدة العمل العام الايراني الحاليـ. وبالطبع، يعتمد موعد الإطلاق التجريبي الأول على اكتمال العمليات الفنية المتعلقة بحاملة الأقمار الصناعية والقمر الصناعي، وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق بعد اكتمال الاختبارات والتحضيرات اللازمة".

وفيما يتعلق بتوقيت إطلاق قمري "ظفر" و"بايا"، صرّح سالاريه: "كلا القمرين قمرا قياس، وقد صُمما وبُنيا بهدف توفير خدمات تصوير سطح الأرض بالألوان والأبيض والأسود. كُشف النقاب عن هذين القمرين قبل عامين هـ، وكان من المقرر إطلاقهما إلى الفضاء بواسطة صاروخ إطلاق أجنبي العام الايراني الماضي، ولكن بسبب التأخير الذي أعلنته الجهة الأجنبية في الإطلاق، تأخر موعد الإطلاق".

وأشار إلى أنه "وفقًا لأحدث الخطط والتنسيق المُعلن، من المقرر إطلاق هذين القمرين خلال هذا العام.. الصاروخ المُختار لهذا الغرض هو صاروخ "سويوز"، ولأنه يجب وضع أقمار صناعية أخرى في المدار بالتزامن مع هذا الصاروخ، فإن تأجيل الإطلاق يعود إلى عدم التزام الأقمار الصناعية الأخرى بالجدول الزمني. يعتمد الموعد النهائي على جدول الصاروخ، وبمجرد أن تصبح الحمولة الرئيسية جاهزة، سيتم إطلاق أقمارنا الصناعية أيضًا".

قال سالاريه: "كان من المقرر أن يُنفذ هذا الإطلاق في النصف الثاني من العام الماضي، ولكننا علمنا أنه سيُنفذ إن شاء الله في خريف هذا العام. وبالطبع، نراجعه، وقد نُجري تعديلات على منصة الإطلاق، ونُفعّل خيار الإطلاق المحلي في هذا الصدد، والذي يعتمد على المراجعات الفنية والموعد النهائي المُعلن للإطلاق".

وبخصوص "ناهيد 2"، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أيضًا: "إن إطلاق النموذج الأولي الثاني لهذا القمر الصناعي من خطط المنظمة هذا العام، وإن شاء الله، ستُنفذ هذه المهمة باستخدام منصة الإطلاق المحلية "سيمرغ".

/انتهى/