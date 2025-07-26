المانيا تدعي تقديم اقتراح جديد من الترويكا الأوروبية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى اجتماع الوفدين المفاوضين الإيراني والأوروبي أمس الجمعة في إسطنبول في رسالة على موقع "X" الاجتماعي، وزعمت أن الأوروبيين قدموا في هذا الاجتماع عرضًا مشروطًا يتعلق بتمديد الموعد النهائي لتفعيل آلية سناب بك.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية في هذه الرسالة إلى أن "المديرين السياسيين للترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي اجتمعوا مع نواب وزراء خارجية إيران لمناقشة البرنامج النووي للبلاد".

وزعمت برلين أن الترويكا الأوروبية مستعدة لتفعيل آلية "سناب باك"، دون الإشارة إلى العدوان الصهيوني الامريكي على المنشآت النووية الإيرانية، والتحرك ضد الدبلوماسية في خضم المفاوضات: "رغم ذلك، فقد اقترحنا تمديدها بشرط أن تفي إيران بالتزاماتها القانونية وتفي بمعايير معينة. ندعو إيران إلى اختيار مسار الدبلوماسية".

بعد انتهاء محادثات الأمس، كتب نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي على صفحته الشخصية حول المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول: "أجريتُ أنا وتخت روانجي محادثة جادة وصريحة ومفصلة مع القادة السياسيين للدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي. وناقشنا وراجعنا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والقضية النووية".

وأضاف: "مع انتقادنا الشديد لمواقفهم من الحرب العدوانية الأخيرة على شعبنا، أوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بآلية "سناب باك". حضر الجانبان الاجتماع بأفكار محددة، تم بحث جوانبها المختلفة. وتم الاتفاق على استمرار المشاورات حول هذا الموضوع".

في أعقاب عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار في حربهما المفروضة على إيران والتي استمرت 12 يومًا، أصدر مجلس الشورى الإسلامي، في قرار مشترك، قرارًا بتعليق تعاون طهران مع الوكالة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن هذا القانون، أن "إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات؛ ووفقًا للقانون الجديد الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، والذي صدر ردًا على الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، فقد تم تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسباب أمنية واضحة، وسيتم تنظيمه حصريًا من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

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