٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣١ م

اوليانوف: اوروبا ليس لديها اي استراتيجية للخروج من المأزق في حال تفعيل آلية الزناد ضد ايران

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا هددت بتفعيل آلية استعادة العقوبات (آلية الزناد) لإعادة العقوبات السابقة ضد إيران، وذلك في حين أنهم لم يخططوا لأي استراتيجية للخروج من هذا المأزق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أعادت قناة وزارة الخارجية الروسية على التلغرام اليوم السبت نشر منشور الممثل الدائم للبلاد لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف حول هذا الموضوع.

حيث كتب أوليانوف في هذا الصدد: دعونا نترك جانبًا للحظة القضايا القانونية والإجرائية التي بالتأكيد لا تعطي الدول الأوروبية الثلاث الحق في القيام بذلك، ولننظر إلى الموضوع من منظور سياسي بحت.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: من المناسب التساؤل عما إذا كانت "الدول الأوروبية الثلاث" تمتلك استراتيجية للخروج ورؤية حول كيفية إيجاد حل للخروج من المأزق الذي ينوون الدخول فيه. يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة هي "لا".

