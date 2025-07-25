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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٣٦ م

غريب آبادي: إيران وأوروبا حضرتا "اجتماع إسطنبول" بأفكار محددة

غريب آبادي: إيران وأوروبا حضرتا "اجتماع إسطنبول" بأفكار محددة

كتب نائب وزير الخارجية الايراني: أجريتُ أنا وتخت روانجي محادثة جادة وصريحة ومفصلة مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية وناقشنا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والقضية النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي على صفحته الشخصية حول المفاوضات مع ثلاث دول أوروبية في إسطنبول: أجريتُ أنا وتخت روانجي محادثة جادة وصريحة ومفصلة مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية/الاتحاد الأوروبي. وناقشنا وراجعنا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والقضية النووية.

وأضاف: مع انتقادنا الشديد لمواقفهم من الحرب العدوانية الأخيرة على شعبنا، أوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بآلية "الزناد".

وحضر ممثلين الترويكا الاوروبية بأفكار محددة، نوقشت جوانبها المختلفة. وتم الاتفاق على استمرار المشاورات حول هذا الموضوع.

/انتهى/

رمز الخبر 1960913

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